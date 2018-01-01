Друзья (сериал, 2002) сезон 9 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Один из лучших сервисов для просмотра фильмов и сериалов в режиме онлайн Wink предлагает вам посмотреть 9 сезон сериала «Друзья». У нас всегда отличное качество видео и звука, позволяющее просматривать любимые сериалы в удобное время.
Помимо основного актерского состава в новых эпизодах принимали участие: Мелисса Джордж, Хэнк Азариа, Эван Хэндлер и многие другие звезды американского телевидения.
Зрители снова могут наблюдать за историей 6 друзей, проживающих в Нью-Йорке. Рэйчел все еще думает, что Джоуи сделал ей предложение, но пока еще не решила, что на это ответить. Однако сам Джоуи этого не совершал. Моника и Чендлер решают зачать ребенка, и возможно в скором времени в шоу появится новый участник. Получится ли у них это зрители узнают в новом сезоне.
Чем еще нас порадуют герои любимого сериала? Смотрите 9 сезон «Друзей» в хорошем качестве на нашем сервисе.
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- КБРежиссёр
Кевин
Брайт
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл Тайлер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ДАСценарист
Доути
Абрамс
- ББСценарист
Бетси
Борнс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- КБПродюсер
Кевин
Брайт
- ДКПродюсер
Дэвид
Крэйн
- МКПродюсер
Марта
Кауффман
- ВКПродюсер
Венди
Кноллер
- ДСХудожник
Джо
Стюарт
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- МНОператор
Микель
Нейерс
- НМОператор
Ник
МакЛин
- РХОператор
Ричард
Хиссонг
- МСКомпозитор
Майкл
Склофф
- ЭУКомпозитор
Элли
Уиллис