Друзья (сериал, 2002) сезон 9 смотреть онлайн

Помимо основного актерского состава в новых эпизодах принимали участие: Мелисса Джордж, Хэнк Азариа, Эван Хэндлер и многие другие звезды американского телевидения.



Зрители снова могут наблюдать за историей 6 друзей, проживающих в Нью-Йорке. Рэйчел все еще думает, что Джоуи сделал ей предложение, но пока еще не решила, что на это ответить. Однако сам Джоуи этого не совершал. Моника и Чендлер решают зачать ребенка, и возможно в скором времени в шоу появится новый участник. Получится ли у них это зрители узнают в новом сезоне.



