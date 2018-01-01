Wink
Друзья (сериал, 1998) сезон 5 смотреть онлайн

9.71998, Friends 24 серии
Комедия, Мелодрама12+

О сериале

Сезон начинается со свадьбы Росса и Эмили, на которой он путает имя своей невесты. Он называет имя Рэйчел, что многих подвергает в шок, но свадьбу решают продолжить и со второй попытки пара становится супругами. Вот только по окончании торжества, Эмили убегает и просит Росса не искать ее больше.
Фиби беременна тройней, и уже совсем скоро должна родить. Многих удивит, какие имена она даст своим детям, но подробнее об этом зрители смогут узнать в новом сезоне. Продолжают развиваться отношения у Чендлера и Моники, о котором пока многим друзьям неизвестно. Джо скоро получит новую роль.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

9.2 КиноПоиск
8.9 IMDb

