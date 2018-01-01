Друзья (сериал, 1998) сезон 5 смотреть онлайн
О сериале
Сезон начинается со свадьбы Росса и Эмили, на которой он путает имя своей невесты. Он называет имя Рэйчел, что многих подвергает в шок, но свадьбу решают продолжить и со второй попытки пара становится супругами. Вот только по окончании торжества, Эмили убегает и просит Росса не искать ее больше.
Фиби беременна тройней, и уже совсем скоро должна родить. Многих удивит, какие имена она даст своим детям, но подробнее об этом зрители смогут узнать в новом сезоне. Продолжают развиваться отношения у Чендлера и Моники, о котором пока многим друзьям неизвестно. Джо скоро получит новую роль.
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- КБРежиссёр
Кевин
Брайт
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл Тайлер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ДАСценарист
Доути
Абрамс
- ББСценарист
Бетси
Борнс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- КБПродюсер
Кевин
Брайт
- ДКПродюсер
Дэвид
Крэйн
- МКПродюсер
Марта
Кауффман
- ВКПродюсер
Венди
Кноллер
- ДСХудожник
Джо
Стюарт
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- МНОператор
Микель
Нейерс
- НМОператор
Ник
МакЛин
- РХОператор
Ричард
Хиссонг
- МСКомпозитор
Майкл
Склофф
- ЭУКомпозитор
Элли
Уиллис