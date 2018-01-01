Друзья (сериал, 1995) сезон 2 смотреть онлайн

Наверное, практически каждый слышал о культовом американском сериале «Друзья». 2 сезон этого проекта вы можете посмотреть в нашем онлайн-сервисе.



Росс встречается с Джули и планирует построить с девушкой серьезные отношения. Однако он не догадывается, что Рэйчел влюблена в него. Возможно, в этом сезоне отношения пары выйдут на новый уровень или же Росс сможет построить серьезные отношения со своей девушкой. Сможет ли Джоуи получить роль в хорошем фильме или сериале и к чему это приведет? Что нового покажет зрителем Фиби, которую многие считают немного сумасшедшей? Сможет ли Моника построить нормальные отношения?



На многие из этих вопросов, вы сможете найти ответы, посмотрев 2 сезон сериала «Друзья». Наслаждайтесь просмотром в хорошем качестве.

