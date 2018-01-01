Друзья и соседи (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

После внезапного развода и потери работы крупный финансист Эндрю Купер начинает грабить богатых соседей, чтобы удержаться на плаву. Кражи у людей из того же социального слоя странным образом ободряют его.



