WinkСериалыДрузья и соседи1-й сезон
Друзья и соседи (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Друзья и соседи. Сезон 1 1 серия
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
После внезапного развода и потери работы крупный финансист Эндрю Купер начинает грабить богатых соседей, чтобы удержаться на плаву. Кражи у людей из того же социального слоя странным образом ободряют его.
Сериал Друзья и соседи 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- СЛРежиссёр
Стефани
Лэйн
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ЭКАктриса
Эйми
Карреро
- ДКАктёр
Донован
Колан
- Актёр
Джон
Хэмм
- ЛХАктриса
Лена
Холл
- ИГАктриса
Изабель
Грэвитт
- Актриса
Оливия
Манн
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Марк
Таллман
- ИЭСценарист
Ивэн
Эндикотт
- Продюсер
Крэйг
Гиллеспи
- ИЭПродюсер
Ивэн
Эндикотт
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- ЭПМонтажёр
Эндрю
Пэнг
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис