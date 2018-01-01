Друзья и соседи. Сезон 1
Друзья и соседи (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Друзья и соседи. Сезон 1 1 серия
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После внезапного развода и потери работы крупный финансист Эндрю Купер начинает грабить богатых соседей, чтобы удержаться на плаву. Кражи у людей из того же социального слоя странным образом ободряют его.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

