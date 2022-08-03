WinkСериалыДревние пришельцы4-й сезон
Древние пришельцы (сериал, 2012) сезон 4 смотреть онлайн
2012, Ancient Aliens 6 серий
Фантастика, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В телесериале рассказывается о различных аспектах теории палеоконтакта и высказываются предположения, что исторические тексты, археологические свидетельства и легенды народов мира содержат доказательства контактов человека с внеземными цивилизациями в прошлом.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Фантастика, Фэнтези
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДХРежиссёр
Джонатан
Хауг
- КБРежиссёр
Кевин
Барнс
- ММРежиссёр
Митч
Маркус
- ДААктёр
Джорджо
А. Цукалос
- ДЧАктёр
Дэвид
Чайлдресс
- УГАктёр
Уильям
Генри
- ДЯАктёр
Джонатан
Янг
- ЭфАктёр
Эрих
фон Деникен
- ДМАктёр
Джейсон
Мартелл
- ДНАктёр
Джордж
Нури
- ДУАктёр
Дэвид
Уилкок
- СЭАктёр
Саймон
Элликс
- КБСценарист
Кевин
Барнс
- ДАПродюсер
Джорджо
А. Цукалос
- ДСПродюсер
Дэвид
Сильвер
- КБПродюсер
Кевин
Барнс
- КСХудожница
Клер
Софер
- КМОператор
Киран
Мерфи