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Древние пришельцы
4-й сезон

Древние пришельцы (сериал, 2012) сезон 4 смотреть онлайн

2012, Ancient Aliens 6 серий
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В телесериале рассказывается о различных аспектах теории палеоконтакта и высказываются предположения, что исторические тексты, археологические свидетельства и легенды народов мира содержат доказательства контактов человека с внеземными цивилизациями в прошлом.

Страна
США
Жанр
Исторический, Фантастика, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Древние пришельцы»