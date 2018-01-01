Драконы. Команда спасения (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Драконы. Команда спасения
8.12019, Dragons: Rescue Riders 29 серий
Этот сезон пока недоступен

Это история о храбрых детях, которые дружат с драконами и разрушают стереотипы об огнедышащих созданиях. Близнецы Дак и Лейла обладают уникальным даром понимать язык драконов, поэтому им удается собрать команду из этих удивительных существ. В нее входят милые дракончики Быстрокрыл, Остряк, Лето, Искра и Бeрпл. Они помогают Даку и Лейле поддерживать порядок в городке Хаттсгалор и защищать его жителей от опасностей. И, конечно, ни один день этой дружной команды не обходится без приключений!

США
Комедия, Семейный, Боевик, Приключения, Фэнтези, Детектив, Мультсериалы

6.0 IMDb

