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Доверься мне
2-й сезон

Доверься мне (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

8.32019, Trust Me 4 серии
Триллер, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Кэт — квалифицированная медсестра. Потеряв работу, она идeт на крайние меры, чтобы обеспечить жизнь дочери. Отчаявшись, женщина крадeт удостоверение врача, принадлежавшее лучшей подруге, и начинает новую жизнь в качестве доктора. Но прошлое ежедневно угрожает разрушить хрупкое равновесие.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb