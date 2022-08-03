Wink
Дорога в осень
1-й сезон

Дорога в осень (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

2007, October Road 6 серий
Драма18+

О сериале

Молодой и популярный писатель Ник Гарет возвращается в родной город, чтобы вернуть вдохновение. Встречи с семьей и друзьями он избегал в течении последних 10 лет, и о них написаны довольно неприятные вещи в его популярном романе.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорога в осень»