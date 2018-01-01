WinkСериалыДом папаши1-й сезон
Дом папаши (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Дом папаши. Сезон 1 1 серия
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Пожилой разведённый радиоведущий после встречи с новой коллегой задумывается, чтобы вновь завести отношения. Кроме этого он продолжает воспитывать своего взрослого отпрыска, у которого уже есть своя семьи.
Сериал Дом папаши 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- КПРежиссёр
Келли
Парк
- РТРежиссёр
Роберт
Таунзенд
- КУРежиссёр
Ким
Уайанс
- Режиссёр
Фил
Льюис
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс
- ВРАктриса
Венди
Рэкуэл Робинсон
- ЭЭАктриса
Эссенс
Эткинс
- БСАктёр
Брайан
Сэйфи
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс мл.
- ДОАктёр
Джеффри
Оуэнс
- ТДАктриса
Тетона
Джексон
- ДЛСценарист
Дин
Лори
- КХСценарист
Кевин
Хенч
- ЭМСценарист
Эрика
Монтольфо-Бура
- ФБПродюсер
Фил
Боман
- МКХудожница
Мишель
Коул
- ЭКХудожник
Эрнан
Камачо
- АТХудожница
Айяна
Троттер
- МКМонтажёр
Майкл
Карлич
- ПММонтажёр
Пэм
Маршалл
- ДУКомпозитор
Дуэйн
Уайанс