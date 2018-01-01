Долина муми-троллей (мультсериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Wink
Долина муми-троллей
2-й сезон

8.42019, Moominvalley 13 серий
О сериале

Мультсериал по мотивам книг финской писательницы Туве Янссон об очаровательных существах, похожих на бегемотов, и их друзьях. Добро пожаловать в Муми-дол – место, где проживают юный Муми-тролль, его семья и товарищи. Обладая богатой фантазией, подросток умеет превращать самые обычные занятия в настоящие приключения, а помогают ему в этом озорной Снусмумрик, мечтательная Фрекен Снорк, непослушная Малышка Мю и трусоватый Снифф. Вместе с ними Муми-тролль познает окружающий мир и взрослеет, все увереннее двигаясь в сторону совершеннолетия, приближение которого заставляет героя ломать голову над множеством вопросов, знакомых большинству подростков. можно смотреть онлайн

Страна
Великобритания, Финляндия
Жанр
Семейный, Драма, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

