Доктор Одиссей. Сезон 1
Сериалы
Доктор Одиссей
1-й сезон

Доктор Одиссей (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Доктор Одиссей. Сезон 1 1 серия
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Макс — новый бортовой врач на роскошном круизном лайнере, где небольшая, но профессиональная команда врачей справляется с уникальными медицинскими ситуациями.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Одиссей»