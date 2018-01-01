Доктор Кто (сериал, 2006) сезон 6 смотреть онлайн

Сериал отображает приключения мистического инопланетянина-гуманоида называющего себя Доктор, без цели путешествующего через время и пространство в космическом корабле, который снаружи выглядит как полицейская будка 50-х годов. Доктор чрезвычайно эксцентричен и имеет невероятные знания в областях технологии, истории и науки. Он путешествует вместе со своими компаньонами, попутно борясь против космических злодеев и спасая Землю от бесчисленных врагов.

