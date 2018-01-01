Wink
Доктор Хаус
4-й сезон

Доктор Хаус (сериал, 2007) сезон 4 смотреть онлайн

9.62007, House, M.D. 16 серий
Драма, Детектив18+

О сериале

Легендарный медицинский сериал о враче-мизантропе. Заведующий диагностическим отделением принстонской больницы Грегори Хаус нервирует коллег своим тяжелым характером, но равных в обнаружении и лечении даже самых сложных болезней ему попросту нет.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Хаус»