Док (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Док. Сезон 1 1 серия
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Доктор Эми Ларсен теряет память после автомобильной аварии. Она не помнит последние 8 лет своей жизни: ни пациентов, ни коллег, ни развода с мужем, ни взросления дочери. Эми возвращается к медицинской практике, но вынуждена опять стать интерном.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- РЛРежиссёр
Рассел
Ли Файн
- Режиссёр
Майкл
Гои
- РТРежиссёр
Ребекка
Томас
- ШФАктриса
Шарлотта
Фаунтен-Жардин
- Актёр
Скотт
Вулф
- МПАктриса
Молли
Паркер
- АВАктриса
Амира
Вэнн
- ОМАктёр
Омар
Метуолли
- КААктриса
Клэр
Армстронг
- ДМАктёр
Джон
Майкл Экер
- ПУАктёр
Патрик
Уокер
- ДМСценарист
Джуди
МакКрири
- ДДМонтажёр
Д.
Джиллиан Трастер
- ДКМонтажёр
Дункан
Кристи
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн