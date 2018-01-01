Док. Сезон 1
Wink
Сериалы
Док
1-й сезон

Док (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Док. Сезон 1 1 серия
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Доктор Эми Ларсен теряет память после автомобильной аварии. Она не помнит последние 8 лет своей жизни: ни пациентов, ни коллег, ни развода с мужем, ни взросления дочери. Эми возвращается к медицинской практике, но вынуждена опять стать интерном.

Сериал Док 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb