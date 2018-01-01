Дочь посла (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Фермер тайно женится на дочери посла, но бросает ее после первой брачной ночи. Турецкая драма о трагических последствиях своего выбора. Бедный парень Санджар влюбляется в богатую девушку Нарэ. Ее отец категорически против их отношений, поэтому молодые люди решают тайно пожениться. Однако в ночь после свадьбы Санджар узнает, что его возлюбленная не является невинной девушкой. Нарэ признается ему, что стала жертвой насилия, однако новоиспеченный муж не верит ей и прогоняет из дома. В отчаянии девушка пытается покончить с собой, но чудом выживает. Спустя девять лет жизненные пути молодых людей снова пересекаются, но это происходит накануне свадьбы Санджара. Не пропустите турецкий сериал «Дочь посла» — на русском языке его можно смотреть только на нашем видеосервисе Wink!

