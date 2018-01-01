Добро пожаловать в Рексэм (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм» — один из старейших профессиональных клубов мира. Актеры хотели привлечь внимание к «Рексэму» и превратить его из аутсайдера в команду, за которую болеет весь мир, но есть одно «но» — ни Роб, ни Райан понятия не имеют, что они делают.



