Добро пожаловать в Рексэм (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Добро пожаловать в Рексэм. Сезон 1
Добро пожаловать в Рексэм
Добро пожаловать в Рексэм (сериал, 2022) сезон 1

2022, Документальный, Спортивный
Документальный, Спортивный18+

Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм» — один из старейших профессиональных клубов мира. Актеры хотели привлечь внимание к «Рексэму» и превратить его из аутсайдера в команду, за которую болеет весь мир, но есть одно «но» — ни Роб, ни Райан понятия не имеют, что они делают.

Сериал Добро пожаловать в Рексэм 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

