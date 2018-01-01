Дневник Мики (мультсериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

Маленькая девочка Мика узнает мир с помощью своих друзей-игрушек — животных, птиц и насекомых. Каждый день Мика исследует свое окружение и обнаруживает новые интересные факты: как появляются молнии, а день сменяется ночью, откуда берется молоко и почему глупо делить игрушки на те, что для девочек, и те, что для мальчиков. В изучении ей помогают ее любимые игрушки — каждая со своим уникальным характером. Составьте героям компанию, когда будете смотреть все серии мультфильма «Дневник Мики» (2015) онлайн в сервисе Wink на русском языке.

