Дневник доктора
2-й сезон

Дневник доктора (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

2009, Дневник доктора. 2 сезон 8 серий
Мелодрама18+

О сериале

Доктор Гретхен Хазе - очаровательная и непринужденная девушка, лчная жизнь которой богата на события. После тяжелого расставания Гретхен возвращается в родительский дом с целью улучшить квалификацию и найти своего идеального мужчину. Все шло гладко, пока в ее жизни не возник очаровательный главврач Марк - ее старая школьная любовь . Сможет ли она выбрать между ним и добродушным гинекологом Мехди?

