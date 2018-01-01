Дневник доктора (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

Доктор Гретхен Хазе - очаровательная и непринужденная девушка, лчная жизнь которой богата на события. После тяжелого расставания Гретхен возвращается в родительский дом с целью улучшить квалификацию и найти своего идеального мужчину. Все шло гладко, пока в ее жизни не возник очаровательный главврач Марк - ее старая школьная любовь . Сможет ли она выбрать между ним и добродушным гинекологом Мехди?

