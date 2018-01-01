Wink
1-й сезон

Для людей (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, For the People 10 серий
Драма18+

О сериале

Юридический сериал от автора долгоиграющей «Анатомии страсти» Шонды Раймс. В центре сюжета – начинающие юристы, ведущие самые резонансные дела. Личная жизнь персонажей по своему накалу ничуть не уступает профессионaльной. Скучно точно не будет!

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

