Для людей (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Юридический сериал от автора долгоиграющей «Анатомии страсти» Шонды Раймс. В центре сюжета – начинающие юристы, ведущие самые резонансные дела. Личная жизнь персонажей по своему накалу ничуть не уступает профессионaльной. Скучно точно не будет!

