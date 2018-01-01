Дивный новый мир (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Высокобюджетная экранизация знаменитой антиутопии Олдоса Хаксли о мире будущего, где все счастливы, но это счастье — искусственное и достигается при помощи разделения общества на касты и особого наркотика под названием сома. Новый Лондон, недалекое будущее. Ученая Ленина Краун входит в касту Бета Плюс — она работает в инкубаторе, где выращивают детей. Бернард Маркс из касты Альфа Плюс делает ей выговор, ведь последнее время у нее был всего лишь один сексуальный партнер, что идет вразрез с социальными нормами. Бернарду также поручают расследовать дело о самоубийстве члена низшей касты Эпсилонов, в котором как-то замешан наркотик сома, который принимают все жители Нового Лондона. Тем временем в тематическом парке «Дикие Земли» молодой человек по имени Джон, рожденный естественным способом без инкубатора, получает одну-единственную пулю и наставление — не упустить свой шанс. Что случится с членами этого антиутопического общества, узнаете из сериала «Дивный новый мир» (2020) — его можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

