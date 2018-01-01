Дежурство (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Дежурство. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Старшего инспектора уголовного розыска Эми Силву отправляют на сложное задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Силва подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности Великобритании.
Сериал Дежурство 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
Рейтинг
- ЭдРежиссёр
Энди
де Эммони
- ДСРежиссёр
Джеймс
Стронг
- ОРАктриса
Орла
Расселл
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- КСАктёр
Коннор
Суинделлс
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актриса
Роуз
Лесли
- Актёр
Шон
Эванс
- Актриса
Ромола
Гарай
- СДАктриса
Сюранна
Джоунс
- ПДАктёр
Пэтерсон
Джозеф
- АДАктёр
Адам
Джеймс
- МХСценарист
Мэриам
Хамиди
- ТЭСценарист
Том
Эдж
- ЭМСценарист
Эд
МакДональд
- СХПродюсер
Саймон
Хит
- ТЭПродюсер
Том
Эдж
- МЛХудожник
Марк
Лиз
- ГГКомпозитор
Глен
Грегори