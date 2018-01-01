Дежурство. Сезон 1
Дежурство
1-й сезон

Дежурство (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Дежурство. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Старшего инспектора уголовного розыска Эми Силву отправляют на сложное задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Силва подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности Великобритании.

Сериал Дежурство 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дежурство»