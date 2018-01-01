Дежурство (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Старшего инспектора уголовного розыска Эми Силву отправляют на сложное задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Силва подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности Великобритании.



