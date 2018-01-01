Девять тел в мексиканском морге (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Девять тел в мексиканском морге. Сезон 1
Девять тел в мексиканском морге
1-й сезон

2025, Девять тел в мексиканском морге. Сезон 1 1 серия
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Небольшой самолет из Гватемалы, направлявшийся в США, терпит крушение в отдалённых мексиканских джунглях. Девятерым пассажирам удаётся выжить, но вскоре их начинают убивать одного за другим.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb