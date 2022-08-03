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Девушка по вызову
2-й сезон

Девушка по вызову (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

7.42017, The Girlfriend Experience 14 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Вторая, еще более провокационная часть антологии, спродюсированной Стивеном Содербергом, исследует тему секса и власти. Республиканка Эрика Майлз пойдет на всe, чтобы уничтожить влиятельного коррупционера. Чтобы скомпрометировать соперника, она поручает эскортнице Анне Гарнер соблазнить его.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка по вызову»