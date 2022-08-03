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Девочки с амбициями
1-й сезон

Девочки с амбициями (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.62015, Unge lovende 6 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Три подруги в поисках любви, карьеры, самореализации и своего места в мире, который их недооценивает. Это амбициозное трио настроено решительно, но порой между мечтами и реальностью слишком большой разрыв.

Страна
Норвегия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девочки с амбициями»