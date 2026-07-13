Популярный автор дамских романов Варвара Любочкина мечтает писать детективы. Наверное поэтому она вместе со своей подругой, экспертом-криминалистом Настей Калугиной, то и дело оказывается в центре расследования преступлений. И никому, даже главе местного Следственного комитета майору юстиции Кравцову, не удается остановить Варвару в ее стремлении разгадать очередную криминальную загадку. В этом ей помогает уникальная способность вызывать из подсознания образы погибших людей, а также знание законов драматургии.

