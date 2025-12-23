День Шакала (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Криминальный триллер «День Шакала» — сериал 2024 года, который предлагает современную интерпретацию одноименного романа английского мастера детективов Фредерика Форсайта.



Жестокий профессиональный киллер по прозвищу Шакал хладнокровно расправляется со своими жертвами. При этом он не испытывает ни малейшего сожаления, когда вместе с основной целью гибнут и случайные, ни в чем не повинные люди. Охоту на Шакала объявляет служба британской внешней разведки MI6 и ее агент Бьянка Пуллман. Женщина предполагает, что преступник, по всей видимости, бывший спецназовец: он не только способен попасть в человека из винтовки с дистанции в несколько километров, но и мастерски меняет внешность, что делает его неуловимым.



Сложная психологическая игра, интеллектуальное противостояние двух героев — краеугольный камень сериала «День Шакала». Смотреть его стоит, если вы любите бескомпромиссно мрачные фильмы, где никто никого не щадит.

