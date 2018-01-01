Wink
Сериалы
Демоны Да Винчи
3-й сезон

Демоны Да Винчи (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

2015, Da Vinci's Demons 3 10 серий
Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие сериала разворачивается в Италии 15 века. 25-летний Леонардо Да Винчи разрывается между наукой и религиозными догматами на пороге дерзких открытий, которые опередят свое время. Личная жизнь гения столь же непроста из-за запретной страсти к любовнице самого Лоренцо Медичи.

Страна
США
Жанр
Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

