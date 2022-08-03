1915 год. Европа охвачена огнем Первой мировой войны. Немецкое правительство выделяет «немалые деньги», которые должны пойти на революцию в России. С этого начинается история о жизни Александра Парвуса и его роли в исторических событиях, завершившихся в октябре 1917 года.

