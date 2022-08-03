WinkДетямДемон революции1-й сезон
Демон революции (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Демон революции. Сезон 1 3 серии
Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
1915 год. Европа охвачена огнем Первой мировой войны. Немецкое правительство выделяет «немалые деньги», которые должны пойти на революцию в России. С этого начинается история о жизни Александра Парвуса и его роли в исторических событиях, завершившихся в октябре 1917 года.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВХРежиссёр
Владимир
Хотиненко
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Дарья
Екамасова
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Паулина
Андреева
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Филипп
Рейнхардт
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- АМАктёр
Алексей
Миронов
- КЖСценарист
Кирилл
Журенков
- НВСценарист
Надежда
Воробьева
- АВСценарист
Ануш
Варданян
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- НКПродюсер
Наталья
Коткова
- РХХудожница
Регина
Хомская
- АКХудожник
Александр
Ковалев
- Художница
Юлия
Макушина
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин