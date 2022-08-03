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Демон революции
1-й сезон

Демон революции (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Демон революции. Сезон 1 3 серии
Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1915 год. Европа охвачена огнем Первой мировой войны. Немецкое правительство выделяет «немалые деньги», которые должны пойти на революцию в России. С этого начинается история о жизни Александра Парвуса и его роли в исторических событиях, завершившихся в октябре 1917 года.

Страна
Россия
Жанр
Исторический

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Демон революции»