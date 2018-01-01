Wink
Детям
Делай тело с Русланом Байрамовым
1-й сезон

Делай тело с Русланом Байрамовым (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Делай тело с Русланом Байрамовым. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 месяца? Легко! Теперь добиться этой цели у вас получится, не выходя из дома и не отходя далеко от любимого дивана и телевизора. Личный тренер резидентов популярного юмористического шоу раскроет свои секреты качественного похудения.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг