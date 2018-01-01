Дамы шутят по-черному (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

Первое скетч-шоу, написанное, поставленное и сыгранное исключительно темнокожими женщинами. Вдохновительница проекта и его главная звезда, Робин Тиди, известна широкому зрителю по фильму «Дом с паранормальными явлениями» и исключительному шоу Джордана Пила и Кигэна-Майкла Ки «Ки и Пил».

