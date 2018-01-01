WinkСериалыДаешь молодежь!8-й сезон
Даешь молодежь! (сериал, 2013) сезон 8 смотреть онлайн
2013, Даешь молодежь! 8 сезон. Сезон 8 25 серий
Комедия18+
О сериале
Скетч-шоу о молодeжи, еe различных субкультурах таких, как гопники, растаманы, готы, студенты и их житейских проблемах. Шутки пишет творческая группа авторов, большинство которых пришло из КВН.
ЖанрКомедия
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ОЛРежиссёр
Ольга
Ланд
- ДЧРежиссёр
Дмитрий
Чирков
- КПРежиссёр
Кирилл
Папакуль
- Режиссёр
Антон
Федотов
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Михаил
Башкатов
- АБАктёр
Аслан
Бижоев
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- ЕСАктёр
Егор
Сальников
- Актриса
Маруся
Зыкова
- Актриса
Анжелика
Каширина
- Актриса
Татьяна
Орлова
- ВКАктёр
Владимир
Кузнецов
- ВФАктёр
Владимир
Фоков
- Сценарист
Михаил
Башкатов
- Сценарист
Андрей
Бурковский
- ЕДСценарист
Евгений
Донских
- Сценарист
Олег
Мастич
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Сангаджи
Тарбаев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- ИАХудожница
Ирина
Абрамова
- АЕМонтажёр
Александр
Езовских
- МФМонтажёр
Максим
Фомин
- ДВОператор
Дмитрий
Ветчинин
- АРОператор
Артур
Разаков
- ГНОператор
Геннадий
Немых
- ОЯКомпозитор
Олег
Ярушин
- Композитор
Иван
Канаев
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов