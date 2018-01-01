Чудо по расписанию (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Милая девушка Вероника однажды вечером выехала покататься на мотоцикле и была сбита пьяным водителем. Теперь она передвигается в инвалидной коляске и мечтает об операции, на которую у неe нет средств. Однажды она знакомится с Андреем — молодым преуспевающим адвокатом. У Андрея уже есть беременная и богатая жена, но встреча с Вероникой переворачивает всю его жизнь…

