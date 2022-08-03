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Чудеса Вселенной
1-й сезон

Чудеса Вселенной (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Wonders of the Universe 4 серии
Документальный, Семейный0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Кто мы? Почему мы здесь? Откуда мы пришли? Это самые фундаментальные и извечные вопросы которые мы можем задать. В этом революционном документальном цикле профессор Брайан Кокс рассказывает эпическую историю нашей Вселенной, тем самым показывая, что мы еe неотъемлемая часть.

Страна
Великобритания
Жанр
Семейный, Документальный

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.8 IMDb