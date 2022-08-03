Что случилось, Бриттани Мерфи? (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Документальный проект о жизни и смерти актрисы Бриттани Мерфи. По официальной информации звезда «Восьмой мили» и «Бестолковых» ушла на тот свет из-за осложнений, вызванных пневмонией, однако многие выдвигают другие версии, вплоть до убийства. Долгое время смерть Мерфи была объектом всевозможных спекуляций, и настало время развеять информационный шум. «Что случилось, Бриттани Мерфи?» — это деликатное и внимательное к деталям расследование, создатели которого пытаются восстановить правду.

