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Чкалов (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Чкалов. Сезон 1 8 серий
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Рассказ о неизвестных страницах из жизни комбрига Валерия Чкалова, чья биография полна тайн, долгие годы тщательно скрывавшихся от глаз и ушей народа, и одновременно — история становления авиации в нашей стране.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чкалов»