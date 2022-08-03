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Читающий мысли
4-й сезон

Читающий мысли (сериал, 2013) сезон 4 смотреть онлайн

2013, The Listener 4 13 серий
Фантастика, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Тоби Логан — 28-летний парамедик, обладающий способностью читать мысли людей. В один прекрасный день он решает использовать свой дар на благо других людей и помогать раскрывать преступления.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Фэнтези

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Читающий мысли»