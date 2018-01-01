Четыре сезона в Гаване (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Захватывающий мини-сериал, который перенесет зрителей на Кубу 90-х и познакомит с харизматичным следователем. Сын известного дипломата найден задушенным в парке. На нем женская одежда, парик и яркий макияж. Лейтенанту Марио Конде предстоит выяснить, какие тайны скрывал убитый и кому была выгодна его смерть. Следователь берется за дело с полной отдачей, граничащей с одержимостью, и в очередной раз забывает о близких. Почему же чужие преступления увлекают Марио куда больше, чем собственная жизнь? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас в детективном сериале «Четыре сезона в Гаване» (2016) в видеосервисе Wink.

