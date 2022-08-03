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Черный список: Искупление
1-й сезон

Черный список: Искупление (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Taboo 8 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Искатель приключений Джеймс Кезиах Делейни строит свою собственную корабельную империю в начале 1800-х годов.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список: Искупление»