Черные и пропавшие (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Документальный проект о неожиданной стороне расизма. «Черные и пропавшие» показывает работу организации Black and Missing Foundation, которая занимается делами пропавших без вести темнокожих. Есть ощутимая разница в том, как подобные случаи освещают СМИ по сравнению с исчезновениями белых людей. В отношении полицейских тоже часто можно увидеть неравенство. Black and Missing Foundation пытается бороться с этой несправедливостью, предавая подобные дела широкой огласке.

