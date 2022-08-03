Человек мира с Андреем Понкратовым (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
2010, Человек мира с Андреем Понкратовым. Сезон 1 39 серий
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+26 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+26 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+28 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+27 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+23 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+26 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+23 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+25 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+27 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+23 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+21 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+26 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+26 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+27 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+26 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+26 мин
Человек мира с Андреем Понкратовым
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
О сериале
Самый путешествующий ведущий «Моей Планеты» Андрей Понкратов бывает в России всего несколько недель в году. Все остальное время он живет в других странах мира, полностью погружаясь в их культуру и растворяясь с местным населением: изучает его занятия и ремесла, пробует традиционную пищу и носит типичную одежду.