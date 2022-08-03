Wink
Детям
Человек мира с Андреем Понкратовым
1-й сезон

Человек мира с Андреем Понкратовым (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

2010, Человек мира с Андреем Понкратовым. Сезон 1 39 серий
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самый путешествующий ведущий «Моей Планеты» Андрей Понкратов бывает в России всего несколько недель в году. Все остальное время он живет в других странах мира, полностью погружаясь в их культуру и растворяясь с местным населением: изучает его занятия и ремесла, пробует традиционную пищу и носит типичную одежду.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг