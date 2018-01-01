Чье сердце бьется громче… (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Документальный сериал, в подробностях показывающий творческие будни актера Сергея Безрукова, снятый его женой Анной Матисон. Съемочные площадки, репетиционные залы, сцены театров, университеты и гастроли — кажется, Сергей Безруков постоянно работает. При этом знаменитый актер не теряет энергии и всегда готов создавать новых персонажей и делиться знаниями на мастер-классах и занятиях во ВГИКе. Съемочную команду, которую возглавляет супруга артиста Анна Матисон, пускают в самые сокровенные места, куда обычно посторонним вход заказан — на тренинги и репетиции театральных постановок. Зрители увидят редкий бэкстейдж со съемочных площадок и кадры из семейного архива актера. Специально для сериала были восстановлены студенческие работы Сергея Безрукова, с которых он только начинал свой путь. Лучше узнать любимого артиста поможет документальный сериал «Чье сердце бьется громче» — смотреть онлайн его можно на нашем сервисе.

