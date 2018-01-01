Частые побочные явления (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЧастые побочные явления1-й сезон
2024, Частые побочные явления. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Бывшие одноклассники Маршалл и Фрэнсис пытаются раскрыть заговор фармацевтических корпораций и правительства с целью скрыть информацию о редком грибе, который может содержать лекарство от всех болезней.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb