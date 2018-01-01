Частые побочные явления. Сезон 1
Частые побочные явления (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Частые побочные явления. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Бывшие одноклассники Маршалл и Фрэнсис пытаются раскрыть заговор фармацевтических корпораций и правительства с целью скрыть информацию о редком грибе, который может содержать лекарство от всех болезней.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Триллер

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb