Детям
Бюро магических дел
1-й сезон

Бюро магических дел (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, The Bureau of Magical Things 10 серий
Фэнтези, Комедия12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Современная девушка-подросток Кира открывает для себя волшебный мир фей и эльфов и узнает от них, что когда-то сказочные существа жили в гармонии с людьми, но были вынуждены уйти в подполье с развитием науки. Теперь они намерены вернуть человечеству магию, а Кира поможет им в этом.

Страна
Германия, Австралия
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бюро магических дел»