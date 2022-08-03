WinkСериалыБунтарки (2019)1-й сезон
Бунтарки (2019) (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.12019, Culottées 26 серий
Мультсериалы, Исторический18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Бунтарки – сериал, созданный, по мотивам произведения Пенелопы Багье. Сюжеты в виде комиксов рассказывают истории женщин из различных периодов времени. Многие из героинь, которых Багье описала в этой серии, часто упускаются из виду историками, хотя присутствуют в сериале и более известные личности. Некоторые из женщин, фигурирующих в «Бунтарках» включают Жозефину Бейкер, Туве Янссон, Клементину Делэ, Маргарет Гамильтон, Жозефину Ван Горкум и Фрэнсис Глесснер Ли.
СтранаФранция
ЖанрИсторический, Мультсериалы
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
6.0 IMDb