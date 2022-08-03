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Британия
1-й сезон

Британия (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.22017, Britannia 9 серий
Фэнтези, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Во время римского завоевания Британии две враждующие кельтские воительницы — Керра и Антедия — вынуждены объединить силы, чтобы дать отпор римским легионам под предводительством Авла Плавтия.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Британия»