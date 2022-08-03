Босс (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
2011, Boss 8 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мэр продолжает скрывать свою болезнь от жены Мередит, а также от своих близких друзей и коллег. Но болезнь прогрессирует, чем усложняет мэру решать текущие дела.Стали всплывать серьезные факты о злоупотреблениях, имеющих место за длительный период правления мэра города Тома Кейна…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- МВРежиссёр
Марио
Ван Пиблз
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- Актриса
Конни
Нильсен
- ХУАктриса
Ханна
Уэр
- ДХАктёр
Джефф
Хефнер
- КРАктриса
Кэтлин
Робертсон
- ТГАктёр
Трой
Гэрити
- РАктёр
Ротими
- ДВАктёр
Джеймс
Винсент Мередит
- Актёр
Мартин
Донован
- МХАктриса
Мэри
Холлис Инбоден
- ФССценарист
Фарад
Сафиниа
- ЛГСценарист
Линни
Грин
- РЛСценарист
Ричард
Ливайн
- СБПродюсер
Стелла
Булочников
- ПДПродюсер
Питер
Джулиано
- КГПродюсер
Келси
Грэммер
- ФСПродюсер
Фарад
Сафиниа
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- РРОператор
Ричард
Рутковски
- КТОператор
Каспер
Туксен
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл