Большая история
1-й сезон

Большая история (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Big History 17 серий
Документальный12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Двадцать лет назад группа учителей-новаторов придумала использовать точные науки для преподавания истории и использовать историю для лучшего понимания точных наук. Сериал рассказывает о том, как научные открытия влияли на исторические события.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.2 IMDb