Больница Питт (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Медицинская драма «Больница Питт» 2025 года — сериал, в котором каждая серия показывает один час напряженной смены в приемном покое вымышленной травматологической больницы Питтсбурга.



Опытный врач доктор Робби начинает дежурство, одновременно наставляя четырех новичков. Пациенты поступают один за другим с огнестрельными ранениями, передозировками, инфарктами — каждому из них нужна помощь, но не хватает ни персонала, ни оборудования. Телешоу не боится обнажать неприглядную правду — показывать эмоциональное выгорание и усталость медиков, которых зачастую спасает только энтузиазм и кофе.



«Больница Питт» — сериал, в котором героям предстоит принимать тяжелые, но быстрые решения и надеяться, что все их пациенты доживут до утра. Всем, кто соскучился по реалистичным драмам в духе «Скорая помощь» или «Доктор Хаус», — стоит обратить на него внимание.

