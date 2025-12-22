Больница Питт (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Медицинская драма «Больница Питт» 2025 года — сериал, в котором каждая серия показывает один час напряженной смены в приемном покое вымышленной травматологической больницы Питтсбурга.
Опытный врач доктор Робби начинает дежурство, одновременно наставляя четырех новичков. Пациенты поступают один за другим с огнестрельными ранениями, передозировками, инфарктами — каждому из них нужна помощь, но не хватает ни персонала, ни оборудования. Телешоу не боится обнажать неприглядную правду — показывать эмоциональное выгорание и усталость медиков, которых зачастую спасает только энтузиазм и кофе.
«Больница Питт» — сериал, в котором героям предстоит принимать тяжелые, но быстрые решения и надеяться, что все их пациенты доживут до утра. Всем, кто соскучился по реалистичным драмам в духе «Скорая помощь» или «Доктор Хаус», — стоит обратить на него внимание.
Рейтинг
- КЧРежиссёр
Куен
Чан
- ДКРежиссёр
Джон
Камерон
- ШААктриса
Шабана
Азиз
- ИБАктриса
Иза
Брионес
- КЛАктриса
Кэтрин
ЛаНаса
- ТААктриса
Трэйси
Айфичор
- Актёр
Ноа
Уайли
- ТДАктриса
Тейлор
Дирден
- Актёр
Герран
Хауэлл
- ФДАктриса
Фиона
Дуриф
- РССценарист
Р.
Скотт Геммилл
- ДССценарист
Джо
Сакс
- НРХудожница
Нина
Руссо
- ЛПХудожница
Лин
Паоло
- МСМонтажёр
Марк
Страндт
- ДРМонтажёр
Джои
Рейниш
- ЛПМонтажёр
Лорен
Пендерграсс