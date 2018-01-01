Wink
Сериалы
Билет на двоих
1-й сезон

Билет на двоих (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Билет на двоих. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В плацкартном вагоне знакомятся Аркадий и Варвара - у них билет на одно и то же место. Аркадий - детский хирург, он едет в столицу на научную конференцию. Варвара возвращается в село к своим родителям после окончания техникума.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
2.6 IMDb