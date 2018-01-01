Биг Тайм Раш (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

Четыре лучших друга, 16-летние подростки из Миннесоты, Кендалл, Джеймс, Логан и Карлос, мечтают стать знаменитыми музыкантами. И неожиданно им выпадает шанс. Их приглашают в Лос-Анджелес, в городок юных талантов, где киностудии и студии звукозаписи временно селят одаренных молодых ребят, потенциальных кинозвезд и будущих «королей рока». Это история об обычных подростках, оказавшихся в необычной ситуации. История о настоящей дружбе, о тяжелой работе на пути к успеху, о победах и поражениях - и об исполнении самой заветной мечты.



